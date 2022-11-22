«Очень важный матч для нас». «Чикаго» прервал серию «Бостона» из девяти побед

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«Чикаго» в понедельник обыграл «Бостон» со счетом 121:107.

«Буллс» (7-10) удалось прервать 9-матчевую победную серию «Селтикс» (13-4). Чикагская команда перед этим потерпела четыре поражения подряд.

Защитник Зак Лавин набрал 22 очка.

«Очень важный матч для нас. У «Чикаго» было много поражений подряд, у соперника была серия побед. Считаю, что у нас очень хорошая команда, но временами у нас случаются затмения, эпизоды, когда мы плохо играем. Но в баскетболе все очень быстро меняется», – сказал Лавин.

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