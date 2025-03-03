Дуэйн Уэйд: «Обмен Газоля в «Лейкерс» – это читерство. После этого мы объединились с Леброном»
Легендарный игрок «Хит» объяснил, что спровоцировало переход Леброна Джеймса.
«Когда Пау Газоль перешел в «Лейкерс», это все изменило. Во-первых, это просто читерство. «Мемфис» отдал его просто так. Они его просто подарили Кобу. Марк Газоль в итоге оказался неплохим игроком, но тогда Марк не был и близко на уровне Пау.
И вот вы дарите Пау «Лейкерс», чтобы Коб взял два титула подряд. Как с этим бороться? Нам пришлось придумать что-то свое. Так все и получилось», – сказал Уэйд на подкасте Underground Lounge.
«Лейкерс» с Пау Газолем трижды играли в финале и взяли два чемпионства в 2009-м и 2010-м годах.
Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: Подкаст Underground Lounge
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