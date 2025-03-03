Дуэйн Уэйд: «Обмен Газоля в «Лейкерс» – это читерство. После этого мы объединились с Леброном»

Легендарный игрок «Хит» объяснил, что спровоцировало переход Леброна Джеймса.

«Когда Пау Газоль перешел в «Лейкерс », это все изменило. Во-первых, это просто читерство. «Мемфис» отдал его просто так. Они его просто подарили Кобу. Марк Газоль в итоге оказался неплохим игроком, но тогда Марк не был и близко на уровне Пау.

И вот вы дарите Пау «Лейкерс», чтобы Коб взял два титула подряд. Как с этим бороться? Нам пришлось придумать что-то свое. Так все и получилось», – сказал Уэйд на подкасте Underground Lounge.

«Лейкерс» с Пау Газолем трижды играли в финале и взяли два чемпионства в 2009-м и 2010-м годах.