Деандре Хантер набрал 32 очка в матче с «Портлендом»

Новобранец «Кливленда» провел первый матч с 30+ очками.

В игре с «Блейзерс» Хантер за 32 минуты на паркете набрал 32 очка (8 из 15 с игры, 5 из 9 из-за дуги, 11 из 12 с линии).

«Кливленд » взял верх над «Портлендом » в овертайме – 133:129.

Хантер перешел в «Кэвз» перед дедлайном на обмены.