Деандре Хантер набрал 32 очка в матче с «Портлендом»
Новобранец «Кливленда» провел первый матч с 30+ очками.
В игре с «Блейзерс» Хантер за 32 минуты на паркете набрал 32 очка (8 из 15 с игры, 5 из 9 из-за дуги, 11 из 12 с линии).
«Кливленд» взял верх над «Портлендом» в овертайме – 133:129.
Хантер перешел в «Кэвз» перед дедлайном на обмены.
Опубликовал: Филипп Прокофьев
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