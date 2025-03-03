Кевин Дюрэнт: «Мы опозорились»
Форвард «Финикса» подвел итоги встречи с «Миннесотой» – 98:116.
«Мы не сыграли на своем уровне. Мы опозорили наших болельщиков и опозорили сами себя тем, как мы играли. Нам нужно прибавлять.
Как только мы сталкиваемся с проблемами, наша команда сразу же теряется. С этим тяжело справиться.
Проиграли мы из-за потерь – 40 очков после потерь, после такого невозможно оправиться. Они не смяли нас на щитах, мы сами отдавали им мяч», – сказал Дюрэнт.
«Финикс» допустил 22 потери, в результате которых соперник набрал 40 очков. 14 из них – на счету «Большого Трио» Дюрэнта, Букера и Била.
«Финикс» проиграл в 11 из 14 последних матчей.
Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: ESPN
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