Кевин Дюрэнт: «Мы опозорились»

Форвард «Финикса» подвел итоги встречи с «Миннесотой» – 98:116.

«Мы не сыграли на своем уровне. Мы опозорили наших болельщиков и опозорили сами себя тем, как мы играли. Нам нужно прибавлять.

Как только мы сталкиваемся с проблемами, наша команда сразу же теряется. С этим тяжело справиться.

Проиграли мы из-за потерь – 40 очков после потерь, после такого невозможно оправиться. Они не смяли нас на щитах, мы сами отдавали им мяч», – сказал Дюрэнт.

«Финикс » допустил 22 потери, в результате которых соперник набрал 40 очков. 14 из них – на счету «Большого Трио» Дюрэнта , Букера и Била.

«Финикс» проиграл в 11 из 14 последних матчей.