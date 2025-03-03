«Никс» отыграли 4 очка за последнюю минуту матча с «Хит» и победили в овертайме

«Нью-Йорк» вырвал победу у «Майами» – 116:112.

«Никс» отставали по ходу матча 19 очков и проигрывали 4 очка на последней минуте основного времени. Благодаря мячу Ануноби после подбора и проходу Брансона гостям удалось сравнять счет на 105 в конце четвертой четверти.

В овертайме рывок 7:0 позволил «Нью-Йорку » превзойти оппонента – Джейлен Брансон попал из-за дуги, а О Джей Ануноби поставил сверху.

Брансон набрал 31 очко, Ануноби добавил 23.

У «Хит» самыми результативными стали Бэм Адебайо (30 очков) и Тайлер Хирро (22 очка).