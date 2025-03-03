Видео
6

«Никс» отыграли 4 очка за последнюю минуту матча с «Хит» и победили в овертайме

«Нью-Йорк» вырвал победу у «Майами» – 116:112.

«Никс» отставали по ходу матча 19 очков и проигрывали 4 очка на последней минуте основного времени. Благодаря мячу Ануноби после подбора и проходу Брансона гостям удалось сравнять счет на 105 в конце четвертой четверти.

В овертайме рывок 7:0 позволил «Нью-Йорку» превзойти оппонента – Джейлен Брансон попал из-за дуги, а О Джей Ануноби поставил сверху.

Брансон набрал 31 очко, Ануноби добавил 23.

У «Хит» самыми результативными стали Бэм Адебайо (30 очков) и Тайлер Хирро (22 очка).

Опубликовал: Филипп Прокофьев
logoНью-Йорк
logoДжейлен Брансон
logoНБА
logoБаскетбол - видео
logoМайами
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Джейлен Брансон набрал 31 очко в игре с «Хит»
вчера, 06:28Видео
«Нью-Йорк» вырвал победу у «Мемфиса» благодаря 3-очковым Брансона и Ануноби на последней минуте
11 марта, 04:55Видео
Главные новости
Евролига. «Париж» проиграл «Фенербахче»
6вчера, 21:42
Мэк Маккланг сломал большой палец правой руки, но будет продолжать выступление в G-лиге
вчера, 20:59
НБА. «Оклахома» примет «Хьюстон», «Даллас» встретится с «Сакраменто» и другие матчи
31вчера, 20:46
Зак Лавин и Джейлен Брансон стали игроками недели в своих конференциях НБА
3вчера, 20:45Фото
Мэджик Джонсон о победах «Лейкерс»: «Лучшая неделя в моей жизни»
3вчера, 20:35
Кайл Кузма избежал серьезной травмы голеностопа, участие в следующей игре под вопросом
1вчера, 20:25
«Зависит от скамейки». Чендлер Парсонс не исключил гипотетического чемпионства команды из игроков, недавно ушедших из «Далласа»
2вчера, 20:06
«Даллас» интересовался Джимми Батлером и Кайлом Кузмой в прошедшее трансферное окно
2вчера, 19:45
Серена Уильямс станет совладельцем новой команды женской НБА «Торонто Темпо»
2вчера, 19:30Видео
Пи Джей Вашингтон о рецидиве травмы голеностопа: «Вернулся слишком рано, но мне станет лучше»
вчера, 18:59
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Греции. «Лаврион» уступил «Кардицасу»
вчера, 20:45
Адриатическая лига. «Сплит» обыграл «Борац Чачак»
вчера, 20:10
«Мемфис» подписал второй 10-дневный контракт с Ламаром Стивенсом
вчера, 17:40
Форвард «Самары» Илья Платонов вернулся на площадку после года реабилитации
2вчера, 14:10
Вернон Максвелл: «По ошибке ударил Хораса Гранта гантелью по голове»
2вчера, 12:08
Андрей Кириленко: «Локо» мне более симпатичен, потому что много россиян на ключевых ролях»
вчера, 12:04
Шэй Гилджес-Александер: «Лига переживает странный переход»
6вчера, 11:48
Тель-Авивский «Хапоэль» хочет заполучить Василие Мицича в следующем сезоне
1вчера, 11:39
Стивен Эй Смит: «Джеймс все перепутал. Величие определяется через сравнение с другими»
2вчера, 11:24
Брэндон Дженнингс ответил Джейми Фоксу: «Кобе, Йокич, Дирк – это не лохи»
7вчера, 10:50