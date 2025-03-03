«Лейкерс» – на втором месте в Западной конференции
Калифорнийцы уступают только «Оклахоме».
После победы над «Клипперс» (108:102) «Лейкерс» с показателями 38-21 обосновались на второй строчке в таблице Западной конференции.
«Лейкерс» одержали победы в 5 последних матчах и выиграли 16 из последних 20. За этот период у команды лучшая защита в лиге.
Опубликовал: Филипп Прокофьев
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