«Лейкерс» – на втором месте в Западной конференции

Калифорнийцы уступают только «Оклахоме».

После победы над «Клипперс» (108:102) «Лейкерс » с показателями 38-21 обосновались на второй строчке в таблице Западной конференции.

«Лейкерс» одержали победы в 5 последних матчах и выиграли 16 из последних 20. За этот период у команды лучшая защита в лиге.