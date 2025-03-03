Брэндон Дженнингс ответил Джейми Фоксу: «Кобе, Йокич, Дирк – это не лохи»

Актер высказался о тех, кто критически относится к личности Леброна Джеймса.

«Если бы он нашел лекарство от рака, они бы спросили: «Ок, а что там с диабетом? Человек набрал 40 тысяч очков за 20 лет и тащил эту лигу лохов на своих плечах. Неблагодарные», – написал Фокс.

Реплика связана со словами Леброна Джеймса о том, что он никогда не хотел быть лицом НБА , чтобы не подвергаться нападкам журналистов.

Ему ответил бывший защитник «Милуоки» Брэндон Дженнингс.

«Тащил на своих плечах лигу лохов? За 20 лет мы видели Кобе, Дирк, ДиУэйда, КейДи, Стефа Карри, Янниса, Джокера, Тейтума и прочих. Это отнюдь не лохи, Джейми Фокс», – написал Дженнингс.