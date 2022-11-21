Зак Лавин – о замене в матче с «Орландо»: «Это всего одна игра, не стоит раздувать ситуацию»

Звездный защитник «Буллс» заявил, что у него «нет никаких проблем» с главным тренером , который заменил его в концовке проигранного матча с «Орландо» на прошлой неделе.

Лавина посадили на скамейку за 3:43 до конца четвертой четверти, к этому моменту он набрал 4 очка при 1 из 14 с игры.

«Только сказал Доновану, что, как мне кажется, заслужил право выходить на площадку и пытаться сделать что-то полезное даже в плохом для себя матче. Решение Билли заключалось в том, чтобы попытаться сделать все возможное для команды, я это уважаю. Если бы мы выиграли, конечно, я был бы в восторге. Но мы проиграли, так что восторга не было. Сам я сыграл ужасно.

Но это всего один матч, приятель. Я не хочу раздувать эту историю, мы говорим об одном поражении, а в этом году у нас уже было много неудач. При этом все только начинается, еще играть и играть. У нас все хорошо.

Я думаю, Билли понимает мои мысли, а я понимаю, что ему нужно было принять сложное решение», – заявил Лавин.

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