Джейлен Брансон набрал 31 очко в игре с «Хит»

Лидер «Никс» принес победу своей команде над «Майами» в овертайме – 116:112.

«Нью-Йорк» уступал по ходу матча 19 очков, но сумел отыграть отставание.

Джейлен Брансон записал на свой счет 31 очко (13 из 25 с игры, 3 из 11 из-за дуги), 6 передач и 5 подборов, в том числе положил несколько ключевых бросков в конце основного времени и в овертайме. Его трехочковый за 2:27 до конца овертайма окончательно вывел команду вперед.