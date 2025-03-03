Джа Морэнт был оштрафован НБА на 25 тысяч долларов за бросок мяча на трибуны
НБА оштрафовала защитника «Мэмфиса» Джа Морэнта.
Джа придется заплатить 25 тысяч долларов штрафа за бросок мяча на трибуны во время игры «Гриззлис» с «Никс» 28 февраля.
Инцидент произошел в конце третьей четверти матча. «Мемфис» уступил «Нью-Йорку» на домашней площадке – 113:114.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Соцсети НБА
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