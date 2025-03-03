«Сакраменто» заключит 10-дневный контракт со Скалом Лабиссьером
Скалом Лабиссьер вернется в «Кингс».
«Сакраменто» заключит с игроком 10-дневный контракт, пишет инсайдер ESPN Шэмс Чарания со ссылкой на агента Дэниэла Хазана.
Лабиссьер был выбран «Сакраменто» под 28-м пиком на драфте-2016. В этом году он выступал в фарм-клубе «Кингс» в G-лиге, набирая в среднем 15,8 очка и 7,5 подбора.
Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: Соцсети инсайдера ESPN Шэмса Чарании
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