«Сакраменто» заключит 10-дневный контракт со Скалом Лабиссьером

Скалом Лабиссьер вернется в «Кингс».

«Сакраменто» заключит с игроком 10-дневный контракт, пишет инсайдер ESPN Шэмс Чарания со ссылкой на агента Дэниэла Хазана.

Лабиссьер был выбран «Сакраменто» под 28-м пиком на драфте-2016. В этом году он выступал в фарм-клубе «Кингс» в G-лиге, набирая в среднем 15,8 очка и 7,5 подбора.