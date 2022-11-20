Билли Донован: «Почему заменил Лавина в концовке? Это было лучшим решением»
Главный тренер «Чикаго» Билли Донован объяснил решение оставить на скамейке Зака Лавина в концовке матча против «Орландо» (107:108).
Лавин покинул площадку за 3:43 до конца четвертой четверти. К этому моменту он набрал 4 очка при 1 из 14 с игры.
«Он провел не самый удачный матч. Такое бывает даже с великими игроками. Он сильно переживает за команду, просто плохо сыграл. Это моя работа и ответственность. В тот момент я подумал, что это лучшее решение. Это всего один матч, ничего более.
Знаю, что он хотел быть на площадке. Наверное, такое редко происходило в его карьере. Но наша команда играла хорошо. Уверен, что он сильно расстроен. Я старался принимать лучшие решения для команды», – заявил Донован.
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