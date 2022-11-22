Стефан Йович ведет переговоры с клубом Еврокубка

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Свободный агент Стефан Йович (32 года, 198 см) получил предложение от клуба Еврокубка.

«Чувствую себя хорошо и полностью готов к новому вызову. Есть предложение, надеюсь, в эти дни произойдет что-то конкретное.

Конкретный клуб назвать не могу, но скажу, что я наиболее близок к команде, которая выступает в Еврокубке. И мне нравится этот вариант, потому что клубы Евролиги уже укомплектовали свои составы. Я просто хочу играть и пусть травмы обходят меня стороной», – высказался экс-игрок «Химок».

По словам Йовича, в этом сезоне он обсуждал подписание контракта с «Црвеной Звездой», но сторонам не удалось договориться.

Большую часть сезона-21/22 игрок сборной Сербии пропустил из-за травм.

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