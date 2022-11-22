Кайри Ирвинг: «Скучал по партнерам по команде и тренерскому штабу»

Разыгрывающий Кайри Ирвинг заявил, что у него никогда не было сомнений в том, что он вернется в команду.

«Классное ощущение. Я скучал по партнерам по команде, скучал по тренерскому штабу. Я рад, что мы закрыли этот вопрос. Теперь можно сосредоточиться на оставшейся части сезона», – сказал семикратный участник Матча всех звезд.

Ирвинг отбыл дисквалификацию за публикацию в социальной сети ссылки на документальный фильм и книгу, содержащие антисемитские идеи. Игрок пропустил восемь матчей.

Кайри Ирвинг долго провоцировал общество. Теперь он подался в антисемиты – и его, кажется, отменяют