Чемпионат Турции. «Тофаш» – «Бешикташ», «Тюрк Телеком» примет «Коньяспор»
В субботу, 29 октября, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги «Тофаш» дома сыграет с «Бешикташем», «Тюрк Телеком» примет «Коньяспор».
Чемпионат Турции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 29 октября, 13.00, «Karatas Sahinbey Spor Salonu»
- Дата проведения
- 29 октября, 15.30, «Tofaş Spor Salonu»
- Дата проведения
- 29 октября, 18.00, «Ankara Arena»
Положение команд: Фенербахче – 4-0, Бурсаспор – 4-0, Анадолу Эфес – 3-1, Тофаш – 3-1, Каршияка – 3-1, Тюрк Телеком – 3-1, Коньяспор – 3-1, Бахчешехир – 3-2, Петким Спор – 2-2, Газиантеп – 1-3, Дарушафака – 1-3, Маниса – 1-3, Галатасарай – 1-3, Бешикташ – 1-3, Меркезефенди – 1-5, Бююкчекмедже – 0-5.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Кто такой Эрик Кумба? Русский баскетболист растет рядом с Вембаньямой
Формы НБА становятся уродливее с каждым годом. Виноваты Nike, клубы, жадность и даже Си Цзиньпин
Комментарии