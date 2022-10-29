Чемпионат Турции. «Тофаш» – «Бешикташ», «Тюрк Телеком» примет «Коньяспор»

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В субботу, 29 октября, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги «Тофаш» дома сыграет с «Бешикташем», «Тюрк Телеком» примет «Коньяспор».

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат 

Газиантеп – Маниса
Дата проведения
29 октября, 13.00, «Karatas Sahinbey Spor Salonu»
Онлайн матча

Тофаш – Бешикташ
Дата проведения
29 октября, 15.30, «Tofaş Spor Salonu»
Онлайн матча

Тюрк Телеком – Коньяспор
Дата проведения
29 октября, 18.00, «Ankara Arena»
Онлайн матча

Положение команд: Фенербахче – 4-0, Бурсаспор – 4-0, Анадолу Эфес – 3-1, Тофаш – 3-1, Каршияка – 3-1, Тюрк Телеком – 3-1, Коньяспор – 3-1, Бахчешехир – 3-2, Петким Спор – 2-2, Газиантеп – 1-3, Дарушафака – 1-3, Маниса – 1-3, Галатасарай – 1-3, Бешикташ – 1-3, Меркезефенди – 1-5, Бююкчекмедже – 0-5.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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