Дрэймонд Грин: «Мы в «Уорриорз» не боялись «Клипперс» Пола и Гриффина. После поражений они выясняли отношения»

Форвард заявил, что в середине десятых годов «воины» не воспринимали как серьезную угрозу.

«Был такой момент, когда все вокруг говорили о том, что наступают времена «Клипперс», но мы не верили в это.

Мы не считали их одной из тех перспективных команд, которые выходят на новый уровень. Мы считали, что они всегда будут вторыми. Так мы думали. Когда мы побеждали их, они выясняли отношения... Ну да, после побед они были командой Лоб-Сити, все дела, но после поражений там начиналось выяснение отношений. Им не хватало сплоченности, им суждено было быть догоняющими. Мы в это верили», – заявил Грин.

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