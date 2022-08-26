«Никс» не хотят добавлять пики первого раунда к обмену Джулиуса Рэндла

готов обменять тяжелого форварда в это межсезонье, но не хочет включать драфт-пики первого раунда в потенциальную сделку, сообщает The Athletic.

«Четыре оставшихся сезона в контракте Джулиуса Рэндла заставляют команды, даже те, которые считают, что прошлый его сезон не является показательным, колебаться по поводу обмена. Между тем, «Никс» не хотят добавлять пик первого раунда или два, чтобы обменять Рэндла», – пишет журналист The Athletic Фред Кац.

Контракт Рэндла рассчитан на четыре года, за которые он должен получить 117 миллионов долларов.

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