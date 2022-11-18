«Милан» близок к договоренности с Тимоте Луваву-Кабарро

Итальянский ведет переговоры с форвардом (27 лет, 201 см).

Ожидается, что стороны заключат сделку и Луваву-Кабарро пополнит состав итальянского клуба. Об этом сообщает инсайдер Эмилиано Карчиа.

Француз провел шесть сезонов в НБА, выступая за «Филадельфию», «Оклахому», «Чикаго», «Бруклин» и «Атланту».

В минувшем сезоне Луваву-Кабарро отыграл в 54 матча за «Атланту» со средними показателями 4,4 очка и 1,6 подбора.

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