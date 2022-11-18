«Милан» близок к договоренности с Тимоте Луваву-Кабарро

Теги возможные переходы Turkish Airlines EuroLeague чемпионат Италии EA7 Эмпорио Армани Милан Тимоте Луваву-Кабарро Баскетбол

Итальянский «Милан» ведет переговоры с форвардом Тимоте Луваву-Кабарро (27 лет, 201 см).

Ожидается, что стороны заключат сделку и Луваву-Кабарро пополнит состав итальянского клуба. Об этом сообщает инсайдер Эмилиано Карчиа.

Француз провел шесть сезонов в НБА, выступая за «Филадельфию», «Оклахому», «Чикаго», «Бруклин» и «Атланту».

В минувшем сезоне Луваву-Кабарро отыграл в 54 матча за «Атланту» со средними показателями 4,4 очка и 1,6 подбора.

Джален Рейнольдс: добряк-барбер в жизни, монстр в игре

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные