«Милан» близок к договоренности с Тимоте Луваву-Кабарро
Итальянский «Милан» ведет переговоры с форвардом Тимоте Луваву-Кабарро (27 лет, 201 см).
Ожидается, что стороны заключат сделку и Луваву-Кабарро пополнит состав итальянского клуба. Об этом сообщает инсайдер Эмилиано Карчиа.
Француз провел шесть сезонов в НБА, выступая за «Филадельфию», «Оклахому», «Чикаго», «Бруклин» и «Атланту».
В минувшем сезоне Луваву-Кабарро отыграл в 54 матча за «Атланту» со средними показателями 4,4 очка и 1,6 подбора.
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