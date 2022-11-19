Чемпионат Италии. «Варезе» – «Венеция», «Реджо-Эмилия» против «Вероны»
В субботу, 19 ноября, в рамках регулярного чемпионата итальянской Серии А состоятся два матча.
«Варезе» примет «Венецию», «Реджо-Эмилия» дома сыграет против «Вероны».
Чемпионат Италии
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 19 ноября, 21.00, «Enerxenia Arena»
- Дата проведения
- 19 ноября, 22.30, «Palasport Bigi»
Положение команд: Виртус – 6-0, Дертона – 5-1, Милан – 5-1, Венеция – 4-2, Тренто – 4-2, Варезе – 4-2, Виктория Либертас – 3-3, Бриндизи – 3-3, Наполи – 2-4, Динамо Сассари – 2-4, Реджо-Эмилия – 2-4, Брешия – 2-4, Тревизо – 2-4, Триест – 2-4, Верона – 1-5, Скафати – 1-5.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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