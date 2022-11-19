Чемпионат Италии. «Варезе» – «Венеция», «Реджо-Эмилия» против «Вероны»

Теги результаты чемпионат Италии Варезе Рейер Венеция Реджо-Эмилия Верона Баскетбол

В субботу, 19 ноября, в рамках регулярного чемпионата итальянской Серии А состоятся два матча.

«Варезе» примет «Венецию», «Реджо-Эмилия» дома сыграет против «Вероны».

Чемпионат Италии

Регулярный чемпионат

Варезе – Рейер Венеция
Дата проведения
19 ноября, 21.00, «Enerxenia Arena»
Онлайн матча

Реджо-Эмилия – Верона
Дата проведения
19 ноября, 22.30, «Palasport Bigi»
Онлайн матча

Положение команд: Виртус – 6-0, Дертона – 5-1, Милан – 5-1, Венеция – 4-2, Тренто – 4-2, Варезе – 4-2, Виктория Либертас – 3-3, Бриндизи – 3-3, Наполи – 2-4, Динамо Сассари – 2-4, Реджо-Эмилия – 2-4, Брешия – 2-4, Тревизо – 2-4, Триест – 2-4, Верона – 1-5, Скафати – 1-5.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Самый удивительный первогодка НБА – канадец из «Индианы». Начинал с хоккея, пережил трагедию в семье, отказался от узкой роли

Джален Рейнольдс: добряк-барбер в жизни, монстр в игре

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные