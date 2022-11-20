Уилл Харди: «Гордимся тем, как выступили в первых 18 матчах, но можем стать еще лучше»
Главный тренер «Юты» Уилл Харди прокомментировал гостевую победу над «Портлендом» (118:113) и выход команды на первое место в Западной конференции.
«Мы гордимся тем, как выступили в первых 18 матчах. Но считаем, что можем стать еще лучше.
Это наша цель. Как и любая другая команда, мы еще не готовый продукт. Это не значит, что мы не гордимся своей позицией на данный момент, но нам нельзя зацикливаться на том, что о нас говорят», – сказал Харди.
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