Уилл Харди: «Гордимся тем, как выступили в первых 18 матчах, но можем стать еще лучше»

Главный тренер «Юты» прокомментировал гостевую победу над (118:113) и выход команды на первое место в Западной конференции.

«Мы гордимся тем, как выступили в первых 18 матчах. Но считаем, что можем стать еще лучше.

Это наша цель. Как и любая другая команда, мы еще не готовый продукт. Это не значит, что мы не гордимся своей позицией на данный момент, но нам нельзя зацикливаться на том, что о нас говорят», – сказал Харди.

«Джаз» лидирует на Западе с результатом 12-6.

Дэнни Эйндж задает в НБА новые стандарты перестройки. Это его историческая миссия по изменению баскетбола