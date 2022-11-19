Дарко Руссо: «Несмотря на положительный для «Автодора» результат, я не удовлетворен сегодняшней игрой»

Главный тренер после победы над (86:81) раскритиковал действия своей команды в обороне.

«Несмотря на положительный для нас результат, я не удовлетворен сегодняшней игрой. Вместо того, чтобы уверенно довести матч до победы, нам пришлось понервничать в концовке. Признаюсь, я был больше доволен предыдущей игрой с «Самарой», чем сегодняшней.

В некоторые моменты матча мы ужасно защищались, особенно на первых минутах встречи, а также в начале третьей и четвертой четвертей. Тем самым позволили соперникам набрать много легких очков. Чтобы добиваться результата, мы должны на протяжении всех 40 минут действовать так, как в середине третьей четверти», – заявил Руссо.

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