Чемпионат Турции. «Бююкчекмедже» – «Фенербахче», «Бурсаспор» примет «Газиантеп» и другие матчи

В субботу, 7 мая, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги пройдут четыре матча.
«Бююкчекмедже» дома сыграет с «Фенербахче», «Бурсаспор» примет «Газиантеп».
Чемпионат Турции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 7 мая, 15.30, «Gazanfer Bilge Spor Salonu»
- Дата проведения
- 7 мая, 19.00, «Ankara Arena»
- Дата проведения
- 7 мая, 19.00, «Darüşşafaka Ayhan Şahenk S.S.»
- Дата проведения
- 7 мая, 19.00, «Tofaş Spor Salonu»
Положение команд: Фенербахче – 23-6, Анадолу Эфес – 23-7, Газиантеп – 20-10, Галатасарай – 19-10, Дарушафака – 19-11, Бахчешехир – 18-12, Бурсаспор – 17-12, Каршияка – 17-13, Тофаш – 16-14, Бешикташ – 15-15, Тюрк Телеком – 13-17, Бююкчекмедже – 11-19, Петким Спор – 9-21, Меркезефенди – 8-22, Яловаспор – 7-23, Афьон Беледие – 4-26.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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