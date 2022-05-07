Чемпионат Турции. «Бююкчекмедже» – «Фенербахче», «Бурсаспор» примет «Газиантеп» и другие матчи

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В субботу, 7 мая, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги пройдут четыре матча.

«Бююкчекмедже» дома сыграет с «Фенербахче», «Бурсаспор» примет «Газиантеп».

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат 

Бююкчекмедже – Фенербахче Беко
Дата проведения
7 мая, 15.30, «Gazanfer Bilge Spor Salonu»
Онлайн матча

Тюрк Телеком – Галатасарай
Дата проведения
7 мая, 19.00, «Ankara Arena»
Онлайн матча

Дарушафака – Каршияка
Дата проведения
7 мая, 19.00, «Darüşşafaka Ayhan Şahenk S.S.»
Онлайн матча

Бурсаспор – Газиантеп
Дата проведения
7 мая, 19.00, «Tofaş Spor Salonu»
Онлайн матча

Положение команд: Фенербахче – 23-6, Анадолу Эфес – 23-7, Газиантеп – 20-10, Галатасарай – 19-10, Дарушафака – 19-11, Бахчешехир – 18-12, Бурсаспор – 17-12, Каршияка – 17-13, Тофаш – 16-14, Бешикташ – 15-15, Тюрк Телеком – 13-17, Бююкчекмедже – 11-19, Петким Спор – 9-21, Меркезефенди – 8-22, Яловаспор – 7-23, Афьон Беледие – 4-26.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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