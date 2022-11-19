Тайриз Макси повредил голеностоп и пройдет МРТ-обследование
Разыгрывающий «Филадельфии» Тайриз Макси повредил голеностопный сустав левой ноги во второй четверти матча с «Милуоки» (110:102).
Макси получил травму, когда наступил на ногу соперника во время прохода. Он вынужден был досрочно покинуть площадку.
Рентген не выявил у Макси перелома. Баскетболисту предстоит МРТ-обследование.
22-летний Макси успел набрать 24 очка, 4 подбора и 5 передач, реализовав 9 из 12 с игры.
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