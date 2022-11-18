«Портленд» подписал Ибу Баджи

подписал двусторонний контракт с центровым Ибу Баджи (20 лет, 216 см). Сенегалец выступал в G-лиге за «Висконсин».

Баджи провел прошлый сезон в Испании, выступая за команду второго дивизиона «Льейда» и набирая 8,3 очка и 4,1 подбора в среднем за матч.

Баджи не был выбран на драфте 2022 года.

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