Чемпионат Франции. «Блуа» – «Шоле», «Ле-Портель» встретится с «Нанси»

В пятницу, 18 ноября, в рамках регулярного чемпионата французской лиги LNB Pro A состоятся два матча.

«Блуа» примет «Шоле», «Ле-Портель» дома встретится с «Нанси».

Чемпионат Франции

Регулярный чемпионат

Блуа – Шоле Дата проведения 18 ноября, 22.00, «Le Jeu de Paume» Онлайн матча

Положение команд: Монако – 7-1, Метрополитан – 6-1, Шоле – 6-1, Ле-Ман – 6-2, Дижон – 6-2, Блуа – 5-3, Виллербан – 5-3, Нантер – 4-3, Лимож – 4-4, Бурк – 4-4, Гравлин-Дюнкерк – 3-5, Нанси – 3-5, Фос Прованс – 2-5, Роанн – 2-5, По-Ортез – 2-6, Ле-Портель – 2-6, Париж – 2-6, Страсбур – 1-7.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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