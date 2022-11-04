Чемпионат Франции. «Ле-Портель» – «Нантер», «Метрополитан» сыграет с «Лиможем»

В пятницу, 4 ноября, в рамках регулярного чемпионата французской лиги LNB Pro A «Ле-Портель» примет , Виктора Вембаньямы дома сыграет с .

Чемпионат Франции

Регулярный чемпионат

Метрополитан – Лимож Дата проведения 4 ноября, 22.30, «Palais des Sports Marcel Cerdan» Онлайн матча

Положение команд: Монако – 7-0, Ле-Ман – 6-1, Метрополитан – 5-1, Шоле – 5-1, Дижон – 5-2, Нантер – 4-2, Виллербан – 4-3, Блуа – 4-3, Лимож – 4-3, Бурк – 3-4, Гравлин-Дюнкерк – 3-4, Роанн – 2-4, Фос Прованс – 2-4, Нанси – 2-5, По-Ортез – 2-5, Страсбур – 1-6, Париж – 1-6, Ле-Портель – 1-6.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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