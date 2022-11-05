Чемпионат Франции. «Шоле» – «По-Ортез», «Нанси» встретится с «Роанном»

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В субботу, 5 ноября, в рамках регулярного чемпионата французской лиги LNB Pro A «Шоле» примет «По-Ортез», «Нанси» дома встретится с «Роанном».

Чемпионат Франции

Регулярный чемпионат

Шоле – По-Ортез
Дата проведения
5 ноября, 22.00
Онлайн матча

Нанси – Роанн
Дата проведения
5 ноября, 22.00, «Palais des Sports Jean Weille»
Онлайн матча

Положение команд: Монако – 7-0, Ле-Ман – 6-1, Метрополитан – 6-1, Шоле – 5-1, Дижон – 5-2, Блуа – 5-3, Нантер – 4-3, Виллербан – 4-3, Лимож – 4-4, Бурк – 3-4, Гравлин-Дюнкерк – 3-5, Роанн – 2-4, Фос Прованс – 2-4, Нанси – 2-5, По-Ортез – 2-5, Ле-Портель – 2-6, Страсбур – 1-6, Париж – 1-6.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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