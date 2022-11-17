Дин Уэйд – лучший в НБА по реализации открытых 3-очковых, Тэйлен Хортон-Такер – худший

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Форвард «Кливленда» Дин Уэйд показывает лучшую реализацию открытых дальних бросков среди всех игроков НБА, которые совершают не менее 1,5 такой попытки в среднем за матч.

Уэйд реализует 66,7% бросков из-за дуги без сопротивления. Он опережает по данному показетелю Кентавиуса Колдуэлл-Поупа (65%) из «Денвера» и Джереми Лэмба (64,3%) из «Сакраменто».

Худшими по открытым 3-очковым броскам во всей лиге являются Тэйлен Хортон-Такер (15,6%), Херберт Джонс (15,8%) и Прешес Ачиува (15,8%).

Худшие в НБА по реализации открытых бросков из-за дуги:

1. Тэйлен Хортон-Такер – 15,6%

2. Херберт Джонс – 15,8%

3. Прешес Ачиува – 15,8%

4. Маркус Смарт – 17,1%

5. Джереми Сохан – 19,2%

6. Джейлен Уильямс 20,0%

7. Кайл Кузма – 20,6%

8. Джейлен Саггс – 20,8%

Лучшие:

1. Дин Уэйд – 66,7%

2. Кентавиус Колдуэлл-Поуп – 65,0%

3. Джереми Лэмб – 64,3%

4. Грант Уильямс – 62,5%

5. Джерами Грант 55,6%

6. Сэм Хаузер – 55,2%

7. Фред Ванвлит 54,8%

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