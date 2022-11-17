Дин Уэйд – лучший в НБА по реализации открытых 3-очковых, Тэйлен Хортон-Такер – худший
Форвард «Кливленда» Дин Уэйд показывает лучшую реализацию открытых дальних бросков среди всех игроков НБА, которые совершают не менее 1,5 такой попытки в среднем за матч.
Уэйд реализует 66,7% бросков из-за дуги без сопротивления. Он опережает по данному показетелю Кентавиуса Колдуэлл-Поупа (65%) из «Денвера» и Джереми Лэмба (64,3%) из «Сакраменто».
Худшими по открытым 3-очковым броскам во всей лиге являются Тэйлен Хортон-Такер (15,6%), Херберт Джонс (15,8%) и Прешес Ачиува (15,8%).
Худшие в НБА по реализации открытых бросков из-за дуги:
1. Тэйлен Хортон-Такер – 15,6%
2. Херберт Джонс – 15,8%
3. Прешес Ачиува – 15,8%
4. Маркус Смарт – 17,1%
5. Джереми Сохан – 19,2%
6. Джейлен Уильямс 20,0%
7. Кайл Кузма – 20,6%
8. Джейлен Саггс – 20,8%
Лучшие:
1. Дин Уэйд – 66,7%
2. Кентавиус Колдуэлл-Поуп – 65,0%
3. Джереми Лэмб – 64,3%
4. Грант Уильямс – 62,5%
5. Джерами Грант 55,6%
6. Сэм Хаузер – 55,2%
7. Фред Ванвлит 54,8%
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