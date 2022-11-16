Дражен Анзулович: «Енисей» совершил слишком много потерь, чтобы рассчитывать на положительный результат»

Главный тренер «Енисея» выразил недовольство нападением команды в матче против МБА (76:89) в лиге ВТБ.

«В первую очередь, поздравляю МБА с победой. Что касается нас, то мы совершили слишком много потерь, чтобы рассчитывать на положительный результат. У нас впереди много работы над организацией командной игры.

Кто-то говорит, что нам немного не везет, но если ты раз за разом проигрываешь на последних секундах, как это было с нами, значит, ты что-то делаешь не так. А МБА, если продолжит играть подобным образом, будет в первой шестерке по итогам регулярного сезона», – сказал Анзулович.

с результатом 2-8 занимает 10-е место в турнирной таблице Лиги ВТБ.

«Лейкерс» недавно взяли титул, а сейчас превратились в посмешище. Как такое вообще возможно?!