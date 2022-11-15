Грегг Попович – о 27-м сезоне в «Сперс»: «Мне это нравится»

Главный тренер «Сан-Антонио» Грегг Попович возглавляет команду 27-й сезон подряд.

Журналист спросил, почему легендарный специалист продолжает делать это из года в год.

«То же самое, почему ты продолжаешь делать то, что делаешь. Мне это нравится», – ответил Попович.

У Грегга Поповича 1336 побед в НБА – больше, чем у любого другого тренера в истории. Но самую первую победу ему не засчитали

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