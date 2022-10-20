Главный тренер Грегг Попович рассказал забавную историю, как он ужинал с одним из молодых игроков команды, которому по закону запрещено употреблять алкоголь.

«Как-то раз ужинал с одним из моих игроков, имя которого не буду называть. Мы были вдвоем.

Я заказал бокал вина. Он тоже хотел заказать вино, но я сказал: «Подожди, что скажут твои мама и папа, если ты пошел на ужин с тренером Попом и там выпивал? Тебе еще нельзя пить».

Он сказал: «О, да. Хорошо». И заказал воду с пузырьками или газированную воду, как там эта ужасная хрень называется», – рассказал Попович.

У Грегга Поповича 1336 побед в НБА – больше, чем у любого другого тренера в истории. Но самую первую победу ему не засчитали

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