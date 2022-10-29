Защитник «Буллс» достиг отметки в 20 тысяч очков за карьеру.

Перед игрой регулярного чемпионата против его бывшей команды «Сперс» (124:129) на счету Демара было 19 993 очка. В пятничной встрече на счету лидера чикагцев 33 очка при 11 из 20 с игры.

Вскоре после юбилейного попадания Дерозан обнялся с главным тренером .

Дерозан стал 50-м игроком в истории НБА, который покорил рубеж в 20 тысяч очков за карьеру.

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