Демар Дерозан набрал 20-тысячное очко в игре со «Сперс». Попович поздравил
Защитник «Буллс» Демар Дерозан достиг отметки в 20 тысяч очков за карьеру.
Перед игрой регулярного чемпионата против его бывшей команды «Сперс» (124:129) на счету Демара было 19 993 очка. В пятничной встрече на счету лидера чикагцев 33 очка при 11 из 20 с игры.
Вскоре после юбилейного попадания Дерозан обнялся с главным тренером «Сан-Антонио» Греггом Поповичем.
Дерозан стал 50-м игроком в истории НБА, который покорил рубеж в 20 тысяч очков за карьеру.
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