Си Джей Макколлум: «Показываю худшую реализацию бросков за карьеру»

Защитник «Нового Орлеана» прокомментировал низкую результативность на старте нынешнего сезона.

«Я показываю худшую реализацию бросков за карьеру. Посмотрите, как я играл раньше, как бросал. Думаю, я должен компенсировать это за счет открытых попыток», – заявил Макколлум.

В сезоне-2022/23 ветеран «Пеликанс» набирает 17,8 очка, 6,3 передачи, 5,5 подбора и 1,4 перехвата в среднем за матч. Он реализует 27,9% трехочковых, что является его худшим показателем за карьеру.

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