Яннис Адетокумбо заявил, что не собирается переходить в «Торонто»
Суперзвезда «Милуоки» Яннис Адетокумбо в шоу Сержа Ибаки «Насколько ты голоден?» («How Hungry Are You?») опроверг утверждение одноклубника о том, что в будущем станет игроком «Торонто».
Ибака: «Однажды Яннис будет играть за «Торонто». Правда или ложь?»
Яннис: Ложь.
Президент «Рэпторс» Масаи Уджири ранее признавался, что в 2013 году очень хотел задрафтовать грека, но у канадского клуба тогда не было пика.
Гонка за MVP. Яннис доминирует под щитами, Дончич стартовал как Чемберлен, а Донован Митчелл в топ-3
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