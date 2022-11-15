Яннис Адетокумбо заявил, что не собирается переходить в «Торонто»

Теги Милуоки Торонто НБА Масаи Уджири Серж Ибака Яннис Адетокумбо Баскетбол

Суперзвезда «Милуоки» Яннис Адетокумбо в шоу Сержа Ибаки «Насколько ты голоден?» («How Hungry Are You?») опроверг утверждение одноклубника о том, что в будущем станет игроком «Торонто».

Ибака: «Однажды Яннис будет играть за «Торонто». Правда или ложь?»

Яннис: Ложь.

Президент «Рэпторс» Масаи Уджири ранее признавался, что в 2013 году очень хотел задрафтовать грека, но у канадского клуба тогда не было пика.

Гонка за MVP. Яннис доминирует под щитами, Дончич стартовал как Чемберлен, а Донован Митчелл в топ-3

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