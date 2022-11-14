Джош Гидди повторил достижение Чемберлена, сделав трипл-даблы в первых двух матчах в «Мэдисон-сквер-гардене»

Австралийский разыгрывающий «Оклахомы» оформил трипл-дабл в воскресном гостевом матче против (145:135), набрав 24 очка, сделав 12 передач и 10 подборов.

20-летний Гидди стал вторым игроком в истории , который сделал два трипл-дабла в первых двух матчах в «Мэдисон-сквер-гардене». Ранее это удалось только легендарному центровому .

В прошлом сезоне Гидди стал самым молодым игроком в истории НБА, оформившим трипл-дабл (19 лет и 84 дня). Австралиец проводит всего второй сезон в лиге, но уже занимает третье место по количеству трипл-даблов (5) в истории «Тандер». Больше только у Кевина Дюрэнта (7) и Расселла Уэстбрука (138).

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