Болельщица попыталась поцеловать Стефена Карри во время чемпионского парада

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Во время чемпионского парада «Голден Стэйт» одна из болельщиц попыталась поцеловать Стефена Карри. Разыгрывающий «Уорриорз» успел отклониться.

Парад в честь победы «Голден Стэйт» в сезоне-2021/22 прошел в понедельник в Сан-Франциско.

Карри был единогласно признан MVP финальной серии плей-офф против «Бостона» (4-2). В шести матчах он в среднем набирал 31,2 очка, 6,0 подбора и 5,0 передачи при 44% с дуги.

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