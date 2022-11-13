Тренер Кембы Уокера: «Кемба уже побывал на просмотрах в 2 командах НБА»

Бывший главный тренер университета Коннектикут (1986-2012) Джим Калхун считает, что разыгрывающий в скором времени подпишет новый контракт с командой НБА после отчисления из .

«Когда он появляется в раздевалке, ваша команда становится лучше. Он потрясающий человек, настоящий лидер. Он привел нас к 11 победам подряд и титулу чемпионов. Кемба все еще может помочь какой-то из команд. Я искренне в это верю. Он уже побывал на просмотрах в двух командах и, вероятно, получит контракт», – сказал Калхун.

Уокер выступал за Коннектикут с 2008 по 2011 год. В сезоне-2010/11 команда стала чемпионом .

Сезон НБА стартовал, а многие известные игроки все еще без работы. Почему так вышло?