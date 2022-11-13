Игроки «Бостона» и «Детройта» совершили серию глупых потерь

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В одном из эпизодов субботнего матча между «Бостоном» и «Детройтом» игроки обеих команд совершили серию глупых потерь.

Курьезный эпизод произошел в середине первой четверти встречи. Мяч в течение 20 секунд переходил от одной команды к другой, пока арбитры не зафиксировали фол.

Матч закончился победой «Бостона» со счетом 117:108.

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