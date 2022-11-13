Игроки «Бостона» и «Детройта» совершили серию глупых потерь
В одном из эпизодов субботнего матча между «Бостоном» и «Детройтом» игроки обеих команд совершили серию глупых потерь.
Курьезный эпизод произошел в середине первой четверти встречи. Мяч в течение 20 секунд переходил от одной команды к другой, пока арбитры не зафиксировали фол.
Матч закончился победой «Бостона» со счетом 117:108.
Почему фавориты в НБА всем проигрывают? Ошибки скамейки «ГСВ», ужасная оборона «Филадельфии» и сломанная зона «Хит»
Комментарии