Даниил Касаткин: «Егор Демин — главная надежда российского баскетбола»

Теги сборная России Реал Единая лига ВТБ МБА Егор Демин Даниил Касаткин Баскетбол

Защитник МБА Даниил Касаткин назвал Егора Демина, выступающего за молодежную команду «Реала», главной надеждой российского баскетбола.

«Не пересекался, но очень высокого мнения о нем. Смотрел много матчей Егора. Думаю, у него большое будущее. Демин — главная надежда российского баскетбола.

Очень талантливый, и, что я видел, слышал о нем, голова у него тоже на плечах. Верю, что у него все получится. Понятно, что когда тебе 16 лет, то многое может пойти не так. Главное, делать правильный выбор места, где тебе будут доверять, где ты будешь постоянно играть и развиваться. В «Реале» у него все в порядке», – сказал Касаткин.

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