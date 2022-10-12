Даниил Касаткин: «Егор Демин — главная надежда российского баскетбола»

Защитник МБА Даниил Касаткин назвал , выступающего за молодежную команду «Реала», главной надеждой российского баскетбола.

«Не пересекался, но очень высокого мнения о нем. Смотрел много матчей Егора. Думаю, у него большое будущее. Демин — главная надежда российского баскетбола.

Очень талантливый, и, что я видел, слышал о нем, голова у него тоже на плечах. Верю, что у него все получится. Понятно, что когда тебе 16 лет, то многое может пойти не так. Главное, делать правильный выбор места, где тебе будут доверять, где ты будешь постоянно играть и развиваться. В «Реале» у него все в порядке», – сказал Касаткин.

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