Леброн Джеймс избежал разрыва, но пропустит матч против «Кингз» из-за растяжения приводящей мышцы бедра

МРТ не выявила у форварда разрыва в паховой области, сообщает ESPN.com. Игроку диагностировали растяжение левой приводящей мышцы бедра.

По словам главного тренера команды , состояние Леброна будет оцениваться ежедневно. Джеймс пропустит пятничный матч против .

«Это не разрыв. Самое главное, что он ничего не порвал. Так что это хорошие новости. Я уверен, что это очень больно. Без разницы, какой у него статус — я просто рад, что ничего не порвалось», – сказал Хэм.

Джеймс покинул площадку за 5:41 до конца вчерашнего матча против «Клипперс» (101:114). Четырехкратный чемпион медленно ушел в раздевалку, держась за пах.

По информации инсайдера The Athletic Шэмса Чарании, Леброн, скорее всего, пропустит две встречи.

Новый рекорд Леброна – по числу игр с 20+ очками. А где лидируют Джордан, Карим и Чемберлен?