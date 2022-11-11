Леброн Джеймс избежал разрыва, но пропустит матч против «Кингз» из-за растяжения приводящей мышцы бедра
МРТ не выявила у форварда «Лейкерс» Леброна Джеймса разрыва в паховой области, сообщает ESPN.com. Игроку диагностировали растяжение левой приводящей мышцы бедра.
По словам главного тренера команды Дарвина Хэма, состояние Леброна будет оцениваться ежедневно. Джеймс пропустит пятничный матч против «Сакраменто».
«Это не разрыв. Самое главное, что он ничего не порвал. Так что это хорошие новости. Я уверен, что это очень больно. Без разницы, какой у него статус — я просто рад, что ничего не порвалось», – сказал Хэм.
Джеймс покинул площадку за 5:41 до конца вчерашнего матча против «Клипперс» (101:114). Четырехкратный чемпион НБА медленно ушел в раздевалку, держась за пах.
По информации инсайдера The Athletic Шэмса Чарании, Леброн, скорее всего, пропустит две встречи.
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