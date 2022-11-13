Главный тренер призвал игроков и тренерский штаб команды изменить подход к работе после поражения от (114:120).

«Мы совершили индивидуальные ошибки: фолы, неверные решения, потери мяча. Мы должны стать лучше, тренировать игроков лучше, работать усерднее. Нужно четко донести до игроков, что поможет им добиться успеха.

У нас впереди 70 матчей, но в какой-то момент мы должны перестать так говорить, верно? Мы должны доказывать слова действиями на площадке», – заявил Хэм.

«Лейкерс» начали сезон с показателей 2-10. Команда по-прежнему находится в нижней части турнирной таблицы.

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