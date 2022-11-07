Ростислав Вергун: «На этом уровне нет понятия «хорошая игра». Важен результат»

Главный тренер после поражения от (54:58) напомнил команде, что в ее графе по-прежнему 0 побед.

«Очень хочется верить, что в Минске любителям баскетбола понравилась сегодняшняя игра. Это будет уже маленькой победой, им спасибо за поддержку.

Я ребятам сказал, что на этом уровне нет понятия «хорошая игра, прогресс». На этом уровне важен результат, и пока в нашей графе 0 побед.

Останавливаться и удовлетворяться достигнутым не стоит, и все подобные мысли нужно гнать прочь, чтобы готовить себя к новой работе, к новым задачам и высотам», – сказал Вергун.

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