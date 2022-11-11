Врач Василий Авраменко: «Дражен Петрович вернулся с упаковкой пива и ящиком «Наполеона». Вручил Сабонису: «Поздравляю!»

Легендарный спортивный врач Василий Авраменко рассказал, как югославский баскетболист поздравил сборную СССР с победой на Олимпиаде в .

«Когда в раздевалке отшумели торжества, я с Сабасом, Тихим, Куртом и Марчело отправился на допинг-контроль. Просидели там часа два. От югов были Дражен Петрович и еще кто-то. В Олимпийскую деревню возвращались все вместе, на одном микроавтобусе. Курт шепнул: «Попроси водилу возле магазина тормознуть, пивка купим». Остановились. Я дернулся к выходу — вдруг Петрович положил мне руку на плечо и произнес по-русски: «Нет, я пойду!» Вернулся с упаковкой пива и ящиком «Наполеона». Вручил Сабасу: «Поздравляю!»

У них всегда были теплые отношения?

Да. Когда Петрович в аварии разбился, его мама позвонила Сабонису. Сказала: «Если у вас сохранились совместные фотографии с моим сыном, пришлите, пожалуйста». Сабас ко мне обратился, я нашел какие-то снимки, переслал.

Удивительно, что в 1993-м Петрович, уже мировая звезда, прилетел в Польшу на отборочный турнир чемпионата Европы. Что он там забыл? Разве без него хорваты бы не справились? Для Дражена та поездка стала роковой. Из Польши на машине поехал с невестой в Германию. Она была за рулем, скользкая дорога...

Петрович сразу погиб. А девушка выжила и годы спустя стала женой Оливера Бирхоффа, знаменитого немецкого футболиста.

Вот как? Не знал...» – сказал Авраменко.

«Клоун и эгоист». Петрович и Сабонис ненавидели друг друга, встреча в финале закончилась дракой