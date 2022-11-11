«Лейкерс» не рассматривают возможность обмена Энтони Дэвиса
«Лейкерс» не рассматривают возможность обмена центрового Энтони Дэвиса, сообщает инсайдер Крис Хэйнс.
«Для любого диалога такого рода его агент, Рич Пол, должен был получать звонки от заинтересованных команд с вопросом, согласится ли Дэвис на продление контракта, если они выменяют его. По словам источников, таких разговоров не было», – пишет Хэйнс.
«Лейкерс» идут на предпоследнем месте в Западной конференции с результатом 2-9. 29-летний Дэвис набирает 23,0 очка, 10,2 подбора, 2,5 передачи, 1,3 перехвата и 1,9 блок-шота в среднем за матч.
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