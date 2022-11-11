«Лейкерс» не рассматривают возможность обмена Энтони Дэвиса

«Лейкерс» не рассматривают возможность обмена центрового , сообщает инсайдер Крис Хэйнс.

«Для любого диалога такого рода его агент, Рич Пол, должен был получать звонки от заинтересованных команд с вопросом, согласится ли Дэвис на продление контракта, если они выменяют его. По словам источников, таких разговоров не было», – пишет Хэйнс.

«Лейкерс» идут на предпоследнем месте в Западной конференции с результатом 2-9. 29-летний Дэвис набирает 23,0 очка, 10,2 подбора, 2,5 передачи, 1,3 перехвата и 1,9 блок-шота в среднем за матч.

«Обменяйте Леброна» – уже звучит призыв к «Лейкерс». Одна проблема: это запрещено до лета