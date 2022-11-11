У Леброна Джеймса самый низкий показатель «+/-» в «Лейкерс»
У звездного форварда «Лейкерс» Леброна Джеймса самый низкий показатель «+/-» среди всех игроков команды в этом сезоне, отмечает StatMuse.
Показатель «+/-» определяет разницу набранных и пропущенных очков команды при нахождении определенного игрока на площадке.
Показатель Леброна на сегодняшний день составляет «-61». Далее идут Кендрик Нанн (-59), Остин Ривз (-52) и Энтони Дэвис (-45).
Новый рекорд Леброна – по числу игр с 20+ очками. А где лидируют Джордан, Карим и Чемберлен?
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