Дуайт Ховард – о непопадании в топ-75 НБА: «Полное неуважение ко мне»

Чемпион НБА в составе (2020) Дуайт Ховард признался, что его сильно задело непопадание в официальный список 75 лучших игроков НБА за все время, который был объявлен в прошлом году.

«Я очень удивился, что не попал в тот список. Был очень расстроен, когда узнал об этом. Я спрашивал себя, для чего я играю в баскетбол и хочу ли я делать это в дальнейшем. У меня было столько достижений. Я отлично играл и представлял НБА по всему миру. Это было полное неуважение ко мне», – заявил Ховард.

Центровой провел в НБА 18 сезонов. Он трижды был признан Лучшим оборонительным игроком (2009-2011) и восемь раз участвовал в всех звезд (2007-2014).

Дуайт Ховард не попал в топ-75 НБА, хотя заслужил это своей игрой. Его карьеру испортила нелюбовь