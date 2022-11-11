Стивен Эй Смит: «Кайри Ирвинг стоил Име Удоке должности главного тренера «Нетс»

Эксперт ESPN Стивен Эй Смит считает, что «Бруклин» не стал назначать Име Удоку новым главным тренером из-за недавнего антимистского скандала с .

«Чего бы мы ни ожидали от Жака Вона, мы знаем, что Име Удока может этого добиться. Он уже это сделал. В свой первый год в он добился того, чего не смог достичь за восемь лет в качестве главного тренера. Он вывел их в финал .

Я понимаю, что из-за всей драмы, которую пережил «Бруклин» и сам Име Удока, это может вызвать слишком много шума. Однако на месте владельцев «Нетс» я бы все равно нанял Име Удоку, потому что такие тренеры редко бывают доступными. По своим тренерским способностям он тот, вокруг кого можно построить команду.

Кайри Ирвинг находил причину не играть в каждом сезоне. Он стоил Име Удоке должности главного тренера «Нетс». Если бы не его махинации, Име Удока возглавил бы , – заявил Смит.

Кайри Ирвинг долго провоцировал общество. Теперь он еще подался в антисемиты, и, кажется, его отменяют

Тренер «Селтикс» совершил нечто ужасное (не спрашивайте). Но не стоит надеяться, что это взорвет одного из фаворитов изнутри