Стивен Эй Смит: «Кайри Ирвинг стоил Име Удоке должности главного тренера «Нетс»

Теги Бостон Бруклин Име Удока НБА Кайри Ирвинг Брэд Стивенс Стивен Эй Смит Баскетбол

Эксперт ESPN Стивен Эй Смит считает, что «Бруклин» не стал назначать Име Удоку новым главным тренером из-за недавнего антимистского скандала с Кайри Ирвингом.

«Чего бы мы ни ожидали от Жака Вона, мы знаем, что Име Удока может этого добиться. Он уже это сделал. В свой первый год в «Бостоне» он добился того, чего Брэд Стивенс не смог достичь за восемь лет в качестве главного тренера. Он вывел их в финал НБА.

Я понимаю, что из-за всей драмы, которую пережил «Бруклин» и сам Име Удока, это может вызвать слишком много шума. Однако на месте владельцев «Нетс» я бы все равно нанял Име Удоку, потому что такие тренеры редко бывают доступными. По своим тренерским способностям он тот, вокруг кого можно построить команду.

Кайри Ирвинг находил причину не играть в каждом сезоне. Он стоил Име Удоке должности главного тренера «Нетс». Если бы не его махинации, Име Удока возглавил бы «Бруклин», – заявил Смит.

Кайри Ирвинг долго провоцировал общество. Теперь он еще подался в антисемиты, и, кажется, его отменяют

Тренер «Селтикс» совершил нечто ужасное (не спрашивайте). Но не стоит надеяться, что это взорвет одного из фаворитов изнутри

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