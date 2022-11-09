Генеральный менеджер «Локомотива-Кубань»: «Грэй поможет молодым игрокам прогрессировать и лучше раскрыться»

Генеральный менеджер «Локомотива-Кубань» Иван Новчич прокомментировал подписание контракта с бывшим разыгрывающим НБА Джошем Грэем.

«Грэй – баскетболист высокого уровня. У нас в этом сезоне классная, амбициозная и молодая команда. Конечно, иногда нашим юным парням не хватает стабильности.

Подписание опытного разыгрывающего даст молодым игрокам нужную поддержку, поможет им прогрессировать и еще лучше раскрыть их лучшие стороны. И, конечно, поможет команде добиваться результата», – сказал Новчич.

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