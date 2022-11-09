Стивен Эй Смит: «Я бы обменял Леброна и Дэвиса. Это «Титаник», который медленно идет ко дну»

Телеведущий ESPN Стивен Эй Смит заявил, что на месте «Лейкерс» обменял бы суперзвезд и и начал бы перестройку.

«Забудьте про Расселла Уэстбрука на секунду. Я бы обменял Леброна и Энтони Дэвиса. Я знаю, сколько они стоят, поэтому они никуда не уйдут.

«Лейкерс» не сделают этого, мы это знаем. Буду с вами честен. Леброн по-прежнему имеет огромную ценность, потому что приносит прибыль. Энтони Дэвис. Черт возьми, да. Его здоровье под огромным вопросом, но не его игра.

Я бы взял несколько молодых игроков и пиков и стал бы двигаться в другом направлении, потому что это тонущий корабль. Он уже не поднимется. Это «Титаник», он медленно, но верно идет ко дну с тем составом, который у них есть», – сказал Смит.

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