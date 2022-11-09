Стивен Эй Смит: «Я бы обменял Леброна и Дэвиса. Это «Титаник», который медленно идет ко дну»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА Энтони Дэвис Стивен Эй Смит Баскетбол

Телеведущий ESPN Стивен Эй Смит заявил, что на месте «Лейкерс» обменял бы суперзвезд Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса и начал бы перестройку.

«Забудьте про Расселла Уэстбрука на секунду. Я бы обменял Леброна и Энтони Дэвиса. Я знаю, сколько они стоят, поэтому они никуда не уйдут.

«Лейкерс» не сделают этого, мы это знаем. Буду с вами честен. Леброн по-прежнему имеет огромную ценность, потому что приносит прибыль. Энтони Дэвис. Черт возьми, да. Его здоровье под огромным вопросом, но не его игра.

Я бы взял несколько молодых игроков и пиков и стал бы двигаться в другом направлении, потому что это тонущий корабль. Он уже не поднимется. Это «Титаник», он медленно, но верно идет ко дну с тем составом, который у них есть», – сказал Смит.

«Обменяйте Леброна» – уже звучит призыв к «Лейкерс». Одна проблема: это запрещено до лета

Новый рекорд Леброна – по числу игр с 20+ очками. А где лидируют Джордан, Карим и Чемберлен?

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные