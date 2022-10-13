«Сакраменто» расстался с Кентом Бэйзмором и Куинном Куком

отчислил свингмена (33 года, 193 см) и разыгрывающего защитника (29 лет, 185 см).

«Кингз» необходимо расстаться еще с одним игроком до матча открытия сезона 19 октября.

Бэйзмор в прошлом сезоне выступал за «Лейкерс». В 39 матчах регулярного чемпионата он набирал в среднем 3,4 очка и 1,7 подбора.

Кук начинал прошлый сезон в «Локомотиве-Кубань», но в конце декабря покинул команду по обоюдному согласию сторон. Оставшуюся часть сезона он провел за фарм-команду «Кингз» в Лиге развития НБА, набирая 23,5 очка, 5,9 передачи и 4,9 подбора в среднем за матч.

Кук является двукратным чемпионом НБА в составе «Голден Стэйт» (2018) и «Лейкерс» (2020).

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